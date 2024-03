Nature Morte Le Molotov Marseille, lundi 8 avril 2024.

Nature Morte ♫♫♫ Lundi 8 avril, 20h30 Le Molotov 8,16€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-08T20:30:00+02:00 – 2024-04-08T23:30:00+02:00

Fin : 2024-04-08T20:30:00+02:00 – 2024-04-08T23:30:00+02:00

NATURE MORTE [Blackgaze – FR]

Basé à Paris, le trio propose un Blackgaze déchirant, aussi atmosphérique que puissant. Utilisant un set de lights pensé pour leur show, Nature Morte transporte et crée une ambiance dévastatrice. Puisant leurs inspirations dans le Metal sombre, incorporant des éléments définitivement Shoegaze dreamy, leur son est unique.

Brouillant la frontière entre Shoegaze et Black Metal, la musique de Nature Morte ne laisse pas indifférent. Aussi sensible que destructeur, le trio parisien crée un mur de son ne laissant aucune place à l’espoir. Néanmoins, une lueur apparait dans cette chute dans les abysses. Véritable voyage aux confins des âmes, la puissance de leur musique réside dans la maitrise de son écriture: voix criée, atmosphère unique, vagues mélancoliques n’hésitant pas à tout emporter sur son passage…

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur