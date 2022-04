Nature morte dans un fossé – Paroles Paroles Équemauville, 30 avril 2022, Équemauville.

Nature morte dans un fossé – Paroles Paroles Équemauville

2022-04-30 – 2022-04-30

Équemauville Calvados

De Fausto PARAVIDINO – traduction : Pietro PIZZUTI (pièce éditée et représentée par L’Arche, éditeur et agence théâtrale : www.arche-editeur.com)

Par la Cie Collectif Vertigo (Rennes)

La nuit. Un type rentre de boîte. Emboutit la voiture dans un arbre. Descend, fait quelques pas et découvre, nu dans un fossé, le cadavre de la jeune Elisa Orlando. La fête commence. Fausto Paravidino, jeune auteur italien, utilise un langage cru et incisif, pour décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Ce polar théâtral, raconté de l’intérieur, depuis les points de vue des différents protagonistes, attrape le spectateur par le col et ne le lâche qu’au dénouement. Captivant !

Soutiens : La Paillette Théâtre, Rennes – Avec l’aide de la Ville de Rennes et Métropole, du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, du Conseil régional de Bretagne. Le groupe vertigo est conventionné par le Ministère de la Culture – DRAC Bretagne.

Pour ados / adultes

Lieu : Equemauville – Salle Jeanson

Équemauville

