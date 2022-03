Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino / Groupe Vertigo Granville, 3 mai 2022, Granville.

Nature morte dans un fossé de Fausto Paravidino / Groupe Vertigo Théâtre de la Haute-Ville 51, rue Notre-Dame Granville

2022-05-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-03 21:50:00 21:50:00 Théâtre de la Haute-Ville 51, rue Notre-Dame

Granville Manche

L’enquête met à nu parents perdus, dealers et teenagers, flics, putes et pègre.

Fausto Paravidino, jeune auteur italien surdoué, utilise un langage cru, vif et incisif, pour décrire avec un humour ravageur et une précision implacable les bas-fonds et la surface d’une petite ville de l’Italie d’aujourd’hui. Un univers dans lequel se débattent les acteurs d’une comédie humaine macabre. A fleur de peau.

La pièce qui se déploie est un vrai polar théâtral, raconté de l’intérieur, en direct, depuis les points de vue de six protagonistes différents.

billetterie@archipel-granville.com +33 2 33 69 27 30 https://www.archipel-granville.fr/

