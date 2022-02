Nature – La Vienne au crépuscule Chinon, 24 juin 2022, Chinon.

Nature – La Vienne au crépuscule Chinon

2022-06-24 19:30:00 – 2022-06-24 21:00:00

Chinon Indre-et-Loire

La Vienne est une rivière sauvage qui accueille en plein été une multitude d’espèces animales et végétales. Le crépuscule est le meilleur moment pour observer le castor, le murin et écouter la grive musicienne et la chouette hulotte.

Venez les découvrir en compagnie d’un naturaliste passionné de la LPO.

Tous publics

Plein tarif : 4 € / Tarif réduit : 2,50 € / Forfait famille : 11 €

Rendez-vous à l’écoMusée

Réservation obligatoire au 02 47 58 09 05

