NATURE & JARDINS, LA FÊTE DES PLANTES BIO Rue de Bel-Air Le Cellier, dimanche 24 mars 2024.

NATURE & JARDINS, LA FÊTE DES PLANTES BIO Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Nature et Jardins se déroulera le dimanche 24 mars au Cellier avec la collaboration de l’Amap du Cellier et le soutien de la municipalité.

Au programme :

-Grimpe aux arbres

-Spectacle

-Conférences

-Sorties découverte

-Marché de producteurs .

Rue de Bel-Air Bourg du Cellier

Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire amap.lecellier@emailasso.net

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00



