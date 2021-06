Paris Musée de Montmartre Paris Nature & jardinage à Montmartre Musée de Montmartre Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le dimanche 4 juillet 2021

de 11h à 12h

gratuit

Un atelier-visite pour faire découvrir aux enfants la faune et la flore de Montmartre La séance commence par une balade à travers les Jardins Renoir à la découverte des arbres, des fleurs et des animaux des jardins. Nous ferons le tour du potager, irons vois le ruches et les têtards du bassin. Après la balade nous nous poserons pour une activité nature ou jardinage: semis, herbier, memory nature, dessin ou coloriage suivant l'âge des participants. Pour les enfants à partir de 5 ans et jusqu'à 9 ans. L'atelier est gratuit pour les enfants, les adultes accompagnant l'enfant doivent acquitter une entrée pour les jardins ou le Musée, s'ils souhaitent visiter l'exposition et les collections.

