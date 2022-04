NATURE IS BIKE Angers Angers Catégories d’évènement: Angers

Angers Maine-et-Loire NATURE IS BIKE – 2ème édition.

Nature is Bike est né de la volonté de promouvoir la pratique du Gravel autour d’un festival dédié à ce nouvel art de vivre.

Le Gravel, c’est la liberté de pouvoir rouler où vous voulez, quand vous voulez. La nouvelle communauté d’amateurs n’est pas motivée par la compétition ou la célébrité, mais par un vrai désir de renouer avec la nature. Les pratiquants de Gravel ont en commun un amour du plein air, de l’aventure et des modes de vie durables. Des chambres sont pré-réservées spécialement pour Nature is Bike 2022 à Angers au plus près de l’évènement. Profitez de ces tarifs attractifs en réservant dès à présent.

Je réserve mon hébergement (Angers). Des chambres sont pré-réservées spécialement pour Nature is Bike 2022 à ARROMANCHES au plus près de l’évènement. Profitez de ces tarifs attractifs en réservant dès à présent

