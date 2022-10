Nature humaine – Humaine nature Arles Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhne EUR 0 10 L’exposition explorera également comment les nouvelles technologies, la science ainsi que les sciences sociales ont fondamentalement modifié notre perception de ce qu’est le vivant.

Cette exposition cherchera par ailleurs à mettre en lumière l’approche expérimentale de certaines pratiques artistiques vis-à-vis des matières qui nous entourent. Ainsi, le travail de Pamela Rosenkranz (*1979) puise dans la matérialité scientifique et médicale afin d’hybrider nos croyances autant que nos objets quotidiens ; Yuyan Wang (*1989), quant à elle, agrège des images obsédantes issues d’Internet pour maintenir les spectateur·ices dans un flux paralysant.

Si Van Gogh était profondément animé par l'utopie d'une rencontre authentique avec le milieu naturel, ce sont désormais les questions environnementales et technoscientifiques façonnant nos sociétés qui peuvent se trouver au centre des préoccupations des artistes contemporains. Finalement, si le terme de « nature » est le fruit de la pensée de l'homme, de quoi la nature humaine est-elle le nom ? « Nature humaine – Humaine nature » part de l'œuvre Arbres (1887) réalisée par Van Gogh et s'attache au caractère polysémique du terme « nature ».

