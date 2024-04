Nature : Flore de l’île à Gaston, de la déouverte à l’impression L’île à Gaston Chatillon-sur-loire, samedi 8 juin 2024.

Nature : Flore de l’île à Gaston, de la déouverte à l’impression Le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre – Val de Loire organise une sortie nature intitulée » Flore de l’île à Gaston, de la découverte à l’impression » le 8 juin à 14 h. Réservation obligatoire… Samedi 8 juin, 14h00 L’île à Gaston Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-08T14:00:00+02:00 – 2024-06-08T16:00:00+02:00

Une animation nature vous est proposée par le Cen Centre-Val de Loire, le 8 juin à 14 h 00 à la découverte de l’Île à Gaston à Châtillon-sur-Loire. Venez découvrir la flore du site et initiez-vous ensuite à l’impression végétale avec la technique du martelage (Le tataki-zomé est un art ancestral japonais. Son principe est très simple : il consiste à réaliser une impression sur un tissu ou un papier en martelant des végétaux fraîchement cueillis ). Prévoir des chaussures adaptées pour cette animation gratuite. Réservation obligatoire avant le 7 juin, midi, au 06 15 77 44 35.

L’île à Gaston EN BORD DE LOIRE SECTEUR DE L’ECLUSE DE MANTELOT, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 77 02 72 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org »}]

FMACEN045V50BQBA

pixabay