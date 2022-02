Nature extra…ordinaire Montsoreau, 18 mai 2022, Montsoreau.

2022-05-18 – 2022-11-06

Montsoreau Maine-et-Loire Montsoreau Maine-et-Loire Pays de la Loire

Des espèces les plus emblématiques aux plus ordinaires, l’émerveillement est de mise devant une nature omniprésente. Parfois indissociables les unes des autres, toujours complémentaires, elles forment un précieux équilibre, une toile d’interdépendance à laquelle l’humain appartient. Malgré tout, l’effondrement de la biodiversité est une réalité. Certaines espèces ont disparu, d’autres se sont adaptées. La nature, si vivante et fragile, recèle une force extra…ordinaire et n’a pas fini de vous étonner. Découvrez les espèces en danger et les questionnements face à cette réalité parfois rude.

maisonduparc@parc-loire-anjou-touraine.fr +33 2 41 38 38 88 https://www.parc-loire-anjou-touraine.fr/agenda/force-de-la-nature

