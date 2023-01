Nature – Exposition de Martine Le Roux-Huet Châtelaudren-Plouagat, 10 mars 2023, Châtelaudren-Plouagat Châtelaudren-Plouagat.

Nature – Exposition de Martine Le Roux-Huet

38, Grand Rue Médiathèque La Parenthèse Plouagat Châtelaudren-Plouagat Côtes-d’Armor Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

2023-03-10 – 2023-04-01

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat

Côtes-d’Armor

Châtelaudren-Plouagat

“Souvent je me demande ce qui a fait de moi une peintre ? Certainement mon goût pour la solitude. Car peindre dans l’atelier m’écarte du monde et m’imprègne d’une certaine tranquillité. Pourtant ne dit-on pas que l’art est le reflet de la société ? L’artiste serait témoin de son temps. Paradoxe. Isolée dans mon atelier, je regarde le monde et je m’en inquiète.

Inspirée depuis plusieurs mois par l’idée des fleurs, des arbres, des insectes… j’ai pris ce mot, -NATURE- comme support à divers travaux. Dorénavant, il faut être fou pour ne pas se rendre compte à quel point l’urgence est de la protéger. De faire mieux. Si mes tableaux reflètent d’une certaine douceur, c’est parce que je ne peux pas m’éloigner de la rêverie… Et même si les images renvoyées par l’actualité engagent inquiétude et urgence, dans mon atelier, je suis à la recherche de l’harmonie. Fermement convaincue : l’avenir c’est la NATURE.” Entrée libre, le mercredi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h, le jeudi et le vendredi de 14h30 à 18h, et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h.

+33 2 96 79 56 00 http://chatelaudren-plouagat.fr/

Médiathèque La Parenthèse 38, Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

dernière mise à jour : 2023-01-14 par