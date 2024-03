Nature : expérience sensorielle Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare, samedi 13 juillet 2024.

Nature : expérience sensorielle L’association d’éducation à l’environnement EcoloKaterre propose sur réservation une expérience sensorielle pour les enfants à partir de 8 ans. Il convient de réserver au 02 38 07 06 47. L’animatio… Samedi 13 juillet, 10h00 Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Voir https://ecolokaterre.jimdofree.com/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-13T10:00:00+02:00 – 2024-07-13T12:00:00+02:00

Fin : 2024-07-13T10:00:00+02:00 – 2024-07-13T12:00:00+02:00

Le 13 juillet, une expérience sensorielle est organisée dans le parc de Trousse-Bois pour les enfants à partir de 8 ans. La nature est parfois considérée comme

effrayante. On l’observe, on l’admire, mais de loin. On n’ose la toucher, la sentir,

la goûter… de peur de se faire mal ou de s’empoisonner. Pourtant, explorer la nature par les autres sens que la vue est source d’émerveillement, parce que générateur de nouveautés. Une expérience à vivre joyeusement et sereinement ! Pour toute réservation, merci de contacter le 02 38 07 06 47.

Parc naturel de Trousse-Bois à Briare Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 07 06 47 »}, {« type »: « link », « value »: « https://ecolokaterre.jimdofree.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « acolokaterre@gmail.com »}]

FMACEN045V50BPGP

pixabay