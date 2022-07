Nature et Vin au Château Carsin Rions, 16 juillet 2022, Rions.

Nature et Vin au Château Carsin

Château Carsin D13 Rions Gironde D13 Château Carsin

2022-07-16 10:00:00 – 2022-07-16 20:00:00

D13 Château Carsin

Rions

Gironde

Rions

Nature & Vin est l’occasion parfaite de sensibiliser les petits et les grands sur la nature et notre propriété est peuplée de nombreux animaux, insectes, plantes et arbres différents. Corentin Sauvaget, animateur nature, vous vous guidera le long d’une balade et vous montrera de nombreux trésors de la nature. 3 départs de balades : à 11h, à 15h et à 17h pour une durée d’1h30 autour du vignoble. (gratuit, 20 personnes maximum). Nous vous conseillons de réserver !

Pour les enfants : Dégustation de jus de raisin pétillant sans alcool & une chasse au trésor sur le thème de la nature sera organisée avec des surprises !

Pour les parents : Dégustation de nos vins gratuite ! Eté rimant avec rosé, le rosé de Carsin 2021 sera en promotion !

La bonne ambiance sera au rendez-vous avec des jeux à disposition (mölkky, pétanque, croquet), de la musique & une petite restauration sur place.

+33 7 87 36 37 61

Château Carsin

D13 Château Carsin Rions

