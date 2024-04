Nature et Terra Aventura MJC VAM Saint-Germain, samedi 27 avril 2024.

Nature et Terra Aventura Sortie familles Samedi 27 avril, 09h00 MJC VAM Sur inscription, tarif 2 €, prévoir pique-nique

MJC VAM 2 rue des écoles 86310 St Germain Saint-Germain 86310 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « famille@mjcvam.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0784649389 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0951952709 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mjcvam.fr »}]