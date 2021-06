Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Nature et solidarité Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Nature et solidarité Haguenau, 1 août 2021-1 août 2021, Haguenau. Nature et solidarité 2021-08-01 14:30:00 – 2021-08-01

Dans la nature, nombreux sont les exemples de complémentarité, d'entraide au sein et entre les espèces végétales et animales. La solidarité n'est pas le propre de l'homme. Nous en verrons de belles illustrations durant cette sortie-découverte en forêt indivise de Haguenau.

