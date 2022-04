Nature et Savoirs Friche Cordier Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

Ambérieu-en-Bugey

Nature et Savoirs Friche Cordier, 21 mai 2022, Ambérieu-en-Bugey. Nature et Savoirs

Friche Cordier, le samedi 21 mai à 10:00

De nombreuses animations : liste complète à venir et du côté LAB01 : Animation de l’espace échange de savoirs et de connaissance–> Nous aurons 2 espaces: ### 1 espace Tiers-Lieux * Bulloterie des ressources * Ateliers spontanés * Table fablab avec démo “Makers” – cycle du plastique, avec nottament le prototype de Plastolaris et des imprimantes 3D ### 1 espace débat Nous animerons les thèmes suivants, en mode “Fishbowl” les invités témoins sont à la disposition des participants qui peuvent donc choisir l’ordre et la façon dont les sujets sont abordés **programme provisoire ouvert aux propositions/contributions** **11h-11h45 : Du Fab Lab à l’usine:** Economie circulaire et plastiques (les alternatives au plastique, recle recyclage sur place, les mini usines de recyclage,..) **13h45-14h30: Sortir les “déchets” organiques de nos poubelles** **15h-15h45: Impact environnemental, quels leviers pour transformer mon entreprise de l’intérieur?** **16h30 : Célébration /debrief:** tous les participants de la journée sont invités à échanger et inventer ensemble la/les suites à donner à cette journée

entrée libre

Combinons nos ressources Friche Cordier 5 rue Emile Bravet Ambérieu en Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:00:00

