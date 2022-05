Nature et Savoirs – “Combinons nos ressources” • Ambérieu en Bugey Friche Cordier,5 rue Emile Bravet,01500 Ambérieu en Bugey, 21 mai 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Friche Cordier, 5 rue Emile Bravet, 01500 Ambérieu en Bugey, le samedi 21 mai à 10:00

Le collectif Court-Circuit et la ville d’Ambérieu en Bugey vous invitent pour une journée dédiée à la nature, l’environnement et au développement durable. Ouvert à tous, cet évènement regroupe de nombreux acteurs du territoire qui seront là afin de partager avec vous les gestes qui font du bien à la planète et au moral ! Tout au long de la journée de nombreuses actions sont au programme : • Réparation objets et vélos (Repair Café) • Ateliers thématiques sur l’environnement • Débats participatifs • Action citoyenne ramassage de déchets • Rucher • Artisanat • Troc de plantes et de graines • Marché gratuit • Buvette & bien plus ! Programme complet en cours de finalisation. ——————————————- Vous retrouverez ci-dessous la liste complète des acteurs et leurs activités. —————————————————————————– ### Du côté de l’association LAB01 : 2 espaces dédiés à l’échange pour plus de rencontres et de sujets à aborder ! ■ **Espace Tiers-Lieu** : pour créer et se rencontrer. Bulloterie des ressources : le réseautage ludique et participatif. Ateliers spontanés “Qu’est ce qu’un FabLab ?” avec démonstration “Makers” – cycle du plastique, avec notamment le prototype de Plastolaris et des imprimantes 3D ■ **Espace Débat** : pour échanger, débattre et apprendre sur les sujets clés de l’environnement et l’économie circulaire. Programme _(provisoire)_ : 11h-11h45 : Du Fab Lab à l’usine – **Economie circulaire et plastiques** (les alternatives au plastique, recyclage sur place, les mini usines de recyclage,..) 13h45-14h30 : **Sortir les “déchets” organiques de nos poubelles** 15h-15h45: **Impact environnemental, quels leviers pour transformer mon entreprise de l’intérieur?** 16h30 : **Célébration /debrief,** tous les participants de la journée sont invités à échanger et inventer ensemble la/les suites à donner à cette journée

Entrée libre

Découvrez, échangez, partagez et réutilisez ! Rejoignez-nous lors de cette journée dédiée à l’environnement, au local et à l’économie circulaire. Agissons ensemble pour demain !

