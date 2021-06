Circourt Circourt Circourt, Vosges NATURE ET RISQUES Circourt Circourt Catégories d’évènement: Circourt

Il n’est pas question de sport extrême mais simplement de se trouver dans la nature et d’identifier les éléments naturels ou pas qui peuvent, nous soumettre à la prise de risque. (Baies, insectes, pollution, etc.). Une balade et un petit tour des bonnes conduites. Prévoir le Pique-nique.

Dès 5 ans

Inscription à l’office de tourisme de Mirecourt et ses environs animations@tourisme-mirecourt.fr +33 3 29 37 01 01 http://www.tourisme-mirecourt.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

