2022-07-26 – 2022-07-26 EUR Les Amis de Lugaut vous invite à une promenade guidée autour de l’église, en bordure de ruisseau, à la découverte de l’environnement dans ce cadre enchanteur. Suivra une visite guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l’intérieur de l’église.

Les Amis de Lugaut vous invite à une promenade guidée autour de l'église, en bordure de ruisseau, à la découverte de l'environnement dans ce cadre enchanteur. Suivra une visite guidée des peintures murales du XIIIème siècle qui ornent l'intérieur de l'église.

Rdv à l'Eglise de Lugaut.

©CCLA dernière mise à jour : 2022-07-07 par

