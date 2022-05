Nature et pêche Les Ecayennes, 24 juillet 2022, .

du dimanche 24 juillet au vendredi 29 juillet à Les Ecayennes

Tu as la pêche dans la peau et tu souhaites consacrer une partie de tes vacances à taquiner les poissons ? Ce séjour est fait pour toi !! L’équipe d’animation sera là pour te rassurer et tu pourras participer au programme d’activités suivants : – Pêche en lacs – Pêche en rivières – Construction de cabanes – Sorties à la journée dans les environs du centre (Dijon) Tu participeras aussi à des petits et grands jeux en particulier des sports de plein air qui associent les déplacements et la découverte du patrimoine naturel (courses d’orientation, randonnée pédestre). Ces activités te sensibiliseront au développement durable, aux activités sur l’eau, à la biodiversité par des études et des visites d’écosystèmes locaux. Tu amélioreras ta dextérité par la construction de cabanes. Un bilan journalier oral ou écrit te permettra d’exprimés ta pensée et de formaliser de façon claire tes souhaits, tes envies. Les journées et activités respecteront les consignes sanitaires. Il n’est pas nécessaire de fournir de document spécifique pour la pratique de ces activités. [Consulter le document “Projet éducatif des PEP”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf)

[Consulter le document “Protocole sanitaire”](https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf)

Sur inscription. Tarif à partir de 380,00 €

Les Ecayennes Pôle Enfance 28 rue des Ecayennes, 21000 DIJON



