Nature et Patrimoine Salmbach, 17 septembre 2022, Salmbach.

Nature et Patrimoine

44 rue principale Salmbach Bas-Rhin Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg

2022-09-17 11:00:00 – 2022-09-17 17:00:00

Salmbach

Bas-Rhin

Salmbach

La Forge, la commune de Salmbach et les associations locales vous proposent de découvrir un patrimoine d’exception ! Sorties, ateliers, stands…seront au programme de la journée organisée dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

En 2022, les Journées européennes du patrimoine célébreront le Patrimoine durable. Dans le cadre du changement de l’environnement, le thème commun de la diversité du patrimoine culturel européen et des objectifs de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 portera sur les personnes et les lieux, la continuité et les enseignements tirés des traditions, les mesures que les organisateurs et les visiteurs peuvent prendre pour être plus respectueux de l’environnement, ainsi que sur la manière dont le patrimoine bâti et naturel contribue à un avenir plus durable.

+33 3 88 86 51 67

