Le Département de la Gironde et l'association Écosite du Bourgailh vous proposent une découverte de la Forêt de Migelane à Martillac mêlant une visite naturaliste et un moment de méditation en plein air. La boucle que vous allez suivre, d'une distance de 3 kilomètres, permettra de découvrir cette forêt par les essences qui la composent et les différents milieux que l'on pourra traverser. L'histoire du site, tant géologique qu'humaine, complétera cette balade nature. 3 heures dont 1 heure de découverte de la méditation, prévoir dans un sac à dos, un tapis de sol et un coussin épais et dense ainsi, qu'éventuellement, de l'anti-moustique. Avec le soutien du Département de la Gironde. Pour adultes et adolescents ( à partir de 14 ans).

