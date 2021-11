Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Nature et Magie Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

NATURE ET MAGIE À L’ESPACE JEUX VIDÉO SAMEDI 29 JUIN 2019 & SAMEDI 23 NOVEMBRE• 10 H – 12 H 30 ET 14 H – 18 H Une fois n’est pas coutume, le monde végétal s’invite dans nos jeux vidéo !La médiathèque Jean-Jaurès vous propose de découvrir une sélection de jeux en lien avec les plantes et la nature, en compagnie de zombies ou de mignonnes créatures végétales et d’affreux parasites. Prêt pour l’aventure ? Alors notez ces deux dates dans vos agendas • Gratuit (ouvert à toute personne abonnée au réseau des médiathèques) • Sur inscription Contact : 03.86.68.48.50 mediatheque.ccjj@ville-nevers.fr

à l’espace jeux vidéo de la médiathèque Jean Jaurès Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

