du lundi 16 août au vendredi 20 août à Le Fief du Moulin

Le centre est situé sur l’île de Noirmoutier, qui bien que rattachée au continent par un pont depuis 1971, a su garder son caractère insulaire et ses activités traditionnelles largement orientées vers la mer. L’île aux mimosas bénéficie d’un microclimat, qui permet des séjours agréables, tout au long de l’année, grâce à une variété d’activités. L’île est aussi reliée au continent par le passage du Gois. Cette route submersible dans la baie de Bourgneuf, praticable uniquement à marée basse, a été classée site d’intérêt national et patrimonial, première étape vers la classement Patrimoine mondial de l’UNESCO. •La faune et la flore du littoral : Pêche à pied, constitution d’aquarium, classification… •La pêche : Le port de l’Herbaudière, la criée, les infrastructures portuaires, les espèces pêchées, la filière de commercialisation … Tous les types de pêche sont pratiqués (chalut, filet, casier, palangre). •La conchyliculture : Huîtres, moules, palourdes … •La saliculture : Marais salants, coopérative de sel. •La construction navale : Plusieurs chantiers artisanaux. •L’agriculture : En particulier la pomme de terre « primeur ». •La défense contre la mer : La dune, la digue, les polders. •L’histoire sur l’île de Noirmoutier : Le château médiéval, le passage du Gois,… •Les problèmes écologiques liés au bord de mer et à l’activité touristique. – Le centre dispose de 2 salles de réunion 1 salle de restauration avec cuisine équipée Espace clos arboré A 200 mètres de la plage et la forêt domaniale Restauration traditionnelle et locale dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Le Fief du Moulin 9 Rue du Fief du Moulin 85 Barbâtre Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00 2021-08-16T09:30:00;2021-08-20T18:30:00 2021-08-20T19:00:00

