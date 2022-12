Nature et découverte des Landes Losse Losse Catégories d’évènement: Landes

Losse

Nature et découverte des Landes Losse, 17 décembre 2022, Losse. Nature et découverte des Landes

Losse Landes

2022-12-17 – 2022-12-17 Losse

Landes Losse A partir de 18h, découvrez l’exposition de photos.

A 19h, tentez votre chance au concours communal des Roucoulayres.

A 20h, partagez un apéritif dînatoire (planches de charcuteries, planches de fromage, salade de fruits) suivi d’une soirée dansante animée par Jean-Marie GUILLOT.

A 22h, émerveillez vous devant le feu d’artifices.

Attention, réservation pour la soirée avant le 9 Décembre. A partir de 18h, découvrez l’exposition de photos.

A 19h, tentez votre chance au concours communal des Roucoulayres.

A 20h, partagez un apéritif dînatoire (planches de charcuteries, planches de fromage, salade de fruits) suivi d’une soirée dansante animée par Jean-Marie GUILLOT.

A 22h, émerveillez vous devant le feu d’artifices.

Attention, réservation pour la soirée avant le 9 Décembre. +33 5 58 93 60 02 Comité des Fêtes de Losse ©Comité des Fêtes de Losse

Losse

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Losse Autres Lieu Losse Adresse Losse Landes Ville Losse lieuville Losse Departement Landes

Losse Losse Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/losse/

Nature et découverte des Landes Losse 2022-12-17 was last modified: by Nature et découverte des Landes Losse Losse 17 décembre 2022 Landes Losse Losse, Landes

Losse Landes