La Salle-les-Alpes Auberge de jeunesse de Serre Chevalier Hautes-Alpes, La Salle-les-Alpes Nature et découverte dans les Alpes Auberge de jeunesse de Serre Chevalier La Salle-les-Alpes Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Salle-les-Alpes

Nature et découverte dans les Alpes Auberge de jeunesse de Serre Chevalier, 6 août 2021-6 août 2021, La Salle-les-Alpes. Nature et découverte dans les Alpes

du vendredi 6 août au vendredi 13 août à Auberge de jeunesse de Serre Chevalier

La Fédération Léo Lagrange par son action éducative et par sa volonté d’appliquer les méthodes et valeurs de l’éducation populaire de manière universelle souhaite pleinement apporter sa contribution et son expertise au dispositif « Colos apprenantes », impulsé par le gouvernement. A l’Espace Paris Jeunes “le 27”, nous avons fait le choix de proposer un séjour de vacances de 8 nuitées à La Salle-les-Alpes. La région est connue pour ses la beauté de ses paysages montagneux qui attirent chaque hiver de nombreux skieurs. Le séjour se déroulera du 6 au 13 août 2021. Il s’adresse aux jeunes âgés de 14 à 17 ans. Le nombre de place étant limité à 9 participants, nous accueillerons en priorité les jeunes du quartier de la porte d’Asnières. Afin de proposer un programme équilibré, les vacances seront rythmées par des activités sportives et de plein air et des temps d’apprentissage avec du maraichage ou la participation à des chantiers partagés.

Gratuit

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Auberge de jeunesse de Serre Chevalier 2 chemin du cavaillou 05240 La Salle Les Alpes La Salle-les-Alpes Hautes-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T08:00:00 2021-08-06T23:59:00;2021-08-07T08:00:00 2021-08-07T23:59:00;2021-08-08T08:00:00 2021-08-08T23:59:00;2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T23:59:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T23:59:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T23:59:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T23:59:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Salle-les-Alpes Étiquettes évènement : Autres Lieu Auberge de jeunesse de Serre Chevalier Adresse 2 chemin du cavaillou 05240 La Salle Les Alpes Ville La Salle-les-Alpes lieuville Auberge de jeunesse de Serre Chevalier La Salle-les-Alpes