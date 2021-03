Saujon Jardins de Saturne Saujon Nature et culture : rencontres croisées. Jardins de Saturne Saujon Catégorie d’évènement: Saujon

Jardins de Saturne, le samedi 5 juin à 15:00

Rencontres et visites des Jardins de Saturne, jardins associatifs et des services Culture et Cadre de vie de la mairie de Saujon.

Parcours qui permettra d’allier le patrimoine culturel au patrimoine naturel et d’évoquer la préservation de la trame verte et bleu et l’oeuvre de Gaston Balande, artiste saujonnais du XXe siècle.

Sur inscription, auprès de l’office du tourisme.

Rencontres et visites à trois voix Jardins de Saturne 16, route de Saintes, 17600 SAUJON Saujon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T15:00:00 2021-06-05T17:00:00

