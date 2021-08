Misson Misson Landes, Misson Nature et culture découverte de Misson Misson Misson Catégories d’évènement: Landes

Misson

Nature et culture découverte de Misson Misson, 29 septembre 2021, Misson. Nature et culture découverte de Misson 2021-09-29 14:00:00 – 2021-09-29 16:00:00

Misson Landes Misson En cette fin d’été, intéressons-nous à la forêt et aux plantes comestibles autour de Misson. Le village et quelques anecdotes seront racontés. Rendez-vous à 14h à la mairie de Misson

Durée 2h

Réservation obligatoire avant le 28 septembre En partenariat avec la commune de Misson, la Communauté de communes et le CPIE En cette fin d’été, intéressons-nous à la forêt et aux plantes comestibles autour de Misson. Le village et quelques anecdotes seront racontés. Rendez-vous à 14h à la mairie de Misson

Durée 2h

Réservation obligatoire avant le 28 septembre +33 5 59 56 16 20 En cette fin d’été, intéressons-nous à la forêt et aux plantes comestibles autour de Misson. Le village et quelques anecdotes seront racontés. Rendez-vous à 14h à la mairie de Misson

Durée 2h

Réservation obligatoire avant le 28 septembre En partenariat avec la commune de Misson, la Communauté de communes et le CPIE CCPOA dernière mise à jour : 2021-08-12 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

Détails Catégories d’évènement: Landes, Misson Autres Lieu Misson Adresse Ville Misson lieuville 43.58645#-0.96078