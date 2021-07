Versailles Grand Trianon et ses Jardins Versailles, Yvelines Nature et culture aux abords du Grand Trianon : balade commentée Grand Trianon et ses Jardins Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Nature et culture aux abords du Grand Trianon : balade commentée Grand Trianon et ses Jardins, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Versailles. Nature et culture aux abords du Grand Trianon : balade commentée

Grand Trianon et ses Jardins, le vendredi 9 juillet à 15:00

En redécouvrant l’histoire des demeures de plaisance installées dans le parc de Versailles au temps de Louis XIV puis de Louis XV, parcourez les majestueuses avenues plantées, faites connaissance avec le nouveau chemin du rû de Gally, admirez les grands arbres de l’Arboretum voisin. Verdure et grand air garantis loin de la foule ! Vous comprendrez mieux le plaisir que trouvèrent là Louis XIV et plus tard Marie-Antoinette.

Tarif Pass Malin : 9€ par adulte – 5€ par enfant (8-17 ans)

Faites le plein de nature tout en cultivant votre esprit !a Grand Trianon et ses Jardins Château de Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T15:00:00 2021-07-09T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Grand Trianon et ses Jardins Adresse Château de Versailles Ville Versailles lieuville Grand Trianon et ses Jardins Versailles