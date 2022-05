Nature et copains Mas de Bruyeres de Montoulieu Montoulieu Catégories d’évènement: Hérault

Montoulieu

Nature et copains

du vendredi 8 juillet au lundi 22 août à Mas de Bruyeres de Montoulieu

Tu recherches un séjour tranquille, tu aimes la nature, alors bienvenue ! Avec ta fourche, ton râteau et ton chapeau de paille, tu apprendras à jardiner, à décorer le potager et tu récolteras les bons légumes de saison. Tu seras initié au poney, puis à l’équitation. Tu pêcheras à la rivière écrevisses et poissons, épuisette à la main. D’autres activités te permettront de découvrir la nature et les environs du centre : promenade en canoë sur plan d’eau, tir à l’arc, randonnées, cabanes dans la clairière, chasses aux insectes, jeux de plein air, … Le marché de Ganges te permettra de découvrir les spécialités cévenoles et de faire tes emplettes. Tous les soirs, une veillée te permettra de clôturer ta journée forte en émotions.

2022-07-08T13:00:00 2022-07-08T16:00:00;2022-08-22T12:00:00 2022-08-22T13:00:00

