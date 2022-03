Nature et biodiversité à Carheil, quel rôle, quelle place, quel avenir? Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Plessé Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Plessé

Nature et biodiversité à Carheil, quel rôle, quelle place, quel avenir? Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau, 3 mai 2022, Plessé. Nature et biodiversité à Carheil, quel rôle, quelle place, quel avenir?

Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau, le mardi 3 mai à 20:00

Conférence débat sur l’histoire “naturelle” du domaine et son évolution dans le contexte local. A partir du constat de l’existant dans le domaine (quelques milieux, quelques espèces, quelques actions), le placer dans un contexte plus large pour montrer son rôle étendu. Identifier les atouts de Carheil par rapport à la biodiversité, les pistes d’évolution favorable et les enjeux, notamment en terme de gestion.

Entrée libre

Initiative Citoyenne Carheil Biodiversité – Pays de la Loire Grandeur Nature Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau 44630 plessé Plessé Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-03T20:00:00 2022-05-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Plessé Autres Lieu Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Adresse 44630 plessé Ville Plessé lieuville Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Plessé Departement Loire-Atlantique

Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Plessé Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plesse/

Nature et biodiversité à Carheil, quel rôle, quelle place, quel avenir? Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau 2022-05-03 was last modified: by Nature et biodiversité à Carheil, quel rôle, quelle place, quel avenir? Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau 3 mai 2022 Plessé Salle du domaine de Carheil Allée Corbineau Plessé

Plessé Loire-Atlantique