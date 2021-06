Nature Environnement : Camps de protection des massifs méditerranéens cointre les incendies. Marseille, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Marseille.

Marseille, le samedi 3 juillet à 09:00

Le projet Nature Environnement des Scouts et Guides de France répond aux attentes des territoires méditerranéens dans la mise en place d’actions de protection de sa forêt contre les incendies dans le département des Bouches du Rhône, principalement en période estivale. Nous répondons à un fort besoin de sensibilisation en direction des usagers des massifs forestiers dont l’urgence a été encore plus ressentie lors des grands incendies des étés 2017 et 2018 et 2020. Aussi, nous mobilisons 850 jeunes de 14 à 20 ans en les rendant acteurs de la surveillance et de la prévention incendie pendant deux mois, soit 2 800 heures d’action de service bénévole en 2020. Nous sommes inscrits dans le dispositif préfectoral de Défense des forêts contre les incendies (DFCI) et collaborons avec le BMPM, le SDIS 13, l’ONF… Nous développons des alternatives éco-responsables (patrouilles de prévention pédestres et cyclistes) qui rencontrent l’adhésion de la part du public rencontré. Mouvement d’éducation populaire, notre conviction partagée avec nos partenaires est qu’en formant les citoyens à la protection de l’environnement, au travers d’expé-riences novatrices et ambitieuses, nous modifions durablement les comportements de la population et contribuons à la baisse du risque d’incendies sur le territoire. En juillet et août 2021.

Complet – Camps de scoutisme : actions de prévention et de surveillance incendies des massifs méditerranéens, par des jeunes de 14 à 20 ans auprès des usagers.

