Centre de ressources du Musée national de l'Education, le vendredi 4 juin à 18:00

Les représentations de la ville sur les planches didactiques du XXe siècle, utilisées à l’école, montrent soit une absence de nature soit une nature « artificielle », construite par l’homme. Puis apparaissent, au XXIe siècle des planches plus spécifiquement consacrées à la biodiversité, à l’écologie, au développement durable, aux plantes et aux animaux des villes. Ces documents sont le reflet du regard que porte la société sur la nature en ville. Nous vous proposons de vous en raconter l’histoire depuis le XIXe jusqu’à nos jours. Représentations de la ville sur les planches didactiques du XXe siècle, utilisées à l’école Centre de ressources du Musée national de l’Education 6 rue de Bihorel, 76000 Rouen Rouen Seine-Maritime

