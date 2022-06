Nature en ville, biodiversité et musique au jardin Thouars Thouars Catégories d’évènement: 79100

Thouars 79100 EUR Lors de cette soirée aux jardins de la Magdelaine, au bord du Thouet, Yann Coutarel, responsable du service Espaces verts de la Ville de Thouars évoquera la mise en place de la gestion différenciée et l’évolution de « Biodye, Vair, Cité » présenté par Paul Moreau, président de l’association Terra Botanica. Après un temps convivial, la soirée se prolongera par un concert du trio à cordes « Les violons d’Aliénor ». Elles vous proposent leur univers autour de répertoires de la Renaissance et du Baroque, de grounds écossais traditionnels à l’improvisation et aux danses d’Espagne et d’Italie. Parmi les compositeurs : Gesualdo, Purcell, Playford, Baltzar, Falconieri, Boccherini….

Manifestation proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet » organisé du 29 juin au 10 septembre.

Conférence sur la place de la gestion différenciée et l'évolution de « Biodye, Vair, Cité » présentée par le service Espaces Verts de Thouars et l'Association Terra Botanica, suivi du concert du trio à cordes « Les violons d'Aliénor ». Proposée dans le cadre du festival « Au fil du Thouet ». Réservation. +33 5 49 66 17 65

