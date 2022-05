Nature en Livres : Eau douce et Mammifères Monceaux-le-Comte Monceaux-le-Comte Catégories d’évènement: Monceaux-le-Comte

Nièvre

Nature en Livres : Eau douce et Mammifères Monceaux-le-Comte, 1 juin 2022, Monceaux-le-Comte. Nature en Livres : Eau douce et Mammifères Monceaux-le-Comte

2022-06-01 – 2022-09-30

Monceaux-le-Comte Nièvre Monceaux-le-Comte Nature en livres propose des balades, lecture, concerts, rencontres d’auteurs et expositions, en lien avec la nature. Cette année la manifestation a choisi le thème des animaux et de l’eau douce pour partager ensemble des moments de découvertes de nos villages et des livres. Chaque journée commence par un repas partagé, avec pique-nique sorti-du-sac, les rendez-vous sont fixés dans les mairies des villages, et/ou selon les dates à l’Hostellerie de la Tour, située à Monceaux-le-comte.

GRATUIT tout public, dès 7 ans. Vendredi 17/06 : lancement du festival et vernissage Viviane BARBIN à Monceaux-le-Comte

Vendredi 9/07 vernissage Marleen MELENS à Monceaux-le-Comte

Vendredi 15/07 Saint-Germain-des-Bois

Mardi 19/07 à Chevannes-Changy

Mercredi 20/07 à Surgy

Samedi 23/07 rencontre littéraire à Monceaux-le-Comte

Mardi 26/07 Asnan (sous réserve)

Mercredi 27/07 à Lormes

Samedi 30/07 à Metz-le-Comte

Dimanche 31/07 à Tannay

Mardi 02/08 à Anthien

Jeudi 04/08 à Cervon (sous réserve)

Vendredi 05/08 aout, vernissage de l’exposition d’Honorine VAN CITTERS à Monceaux-le-Comte

Dimanche 07/08 à Neuffontaines (sous réserve)

Mardi 09/08 à Chaumot/Chitry-les-Mines

