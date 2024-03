NATURE EN FOLIE Le Caylar, samedi 27 juillet 2024.

NATURE EN FOLIE Le Caylar Hérault

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

CPIE CAUSSES MÉRIDIONAUX, ANIMA, TERRE EN PARTAGE ET PAYSARBRE

Le 27/07/2024 de 15h à 18h

au Caylar à partir de 3 ans

Inscription obligatoire auprès de l’association qui anime

Quatre association présentes pour vous faire découvrir la nature du causse du Larzac.

Paysarbre propose un stand-balade sur les plantes sauvages du Causse, Terre en Partage présente le jardinage au naturel et proposera des jeux d’éveil à la nature. Le CPIE propose un stand « jeunesse » sur les fleurs et insectes des Causses.

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Le Caylar 34520 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

