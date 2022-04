Nature en fête Saint-Valery-en-Caux, 14 mai 2022, Saint-Valery-en-Caux.

Nature en fête Square de la gare Route de Néville Saint-Valery-en-Caux

2022-05-14 – 2022-05-15 Square de la gare Route de Néville

Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Nature en fête, c’est comme chaque année, des fleurs, des artisans de notre territoire, des balades en poneys, des animaux de nos bergers sans terre, la foire à tout du club des supporters de SVHB, de la restauration.

Cette année, dans le cadre de l’année de l’arbre, la commission Développement durable vous propose sur cette thématique : un circuit de l’arbre en ville avec l’association des randonneurs, une exposition de photos de l’APAVR, des ballades en bateaux en bois dans le port avec l’association des Courlis de la Manche, une démonstration de valorisation du bois bocager avec la CUMA Haie’Nergie et territoire, des ateliers à la médiathèque, une exposition de bonsaïs, de l’artisanat et des métiers autour du bois.

Diffusion du film Le Chêne de M. Seydoux et L. Charbonnier au Casino.

Dimanche 15 mai à 16h00, concert Malek au Rayon Vert.

+33 2 35 97 00 22

dernière mise à jour : 2022-03-31 par