NATURE EN FÊTE Montreuil-Juigné Montreuil-Juigné Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Montreuil-Juigné

NATURE EN FÊTE Montreuil-Juigné, 15 mai 2022, Montreuil-Juigné. NATURE EN FÊTE Montreuil-Juigné

2022-05-15 – 2022-05-15

Montreuil-Juigné Maine-et-Loire Montreuil-Juigné Des animations sur le thème du végétal sont organisées. Au programme : marché, ateliers, spectacle. environnement-mj@ville-montreuil-juigne.fr +33 2 41 31 10 40 https://www.ville-montreuil-juigne.fr/ Des animations sur le thème du végétal sont organisées. Au programme : marché, ateliers, spectacle. Montreuil-Juigné

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Montreuil-Juigné Autres Lieu Montreuil-Juigné Adresse Ville Montreuil-Juigné lieuville Montreuil-Juigné Departement Maine-et-Loire

NATURE EN FÊTE Montreuil-Juigné 2022-05-15 was last modified: by NATURE EN FÊTE Montreuil-Juigné Montreuil-Juigné 15 mai 2022 maine-et-loire Montreuil-Juigné

Montreuil-Juigné Maine-et-Loire