Nature en fête Epiniac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Epiniac. Nature en fête 2021-07-03 – 2021-07-03 rue des Epinettes Terrain des sports

Epiniac Ille-et-Vilaine La municipalité et les associations communales se réunissent pour une journée citoyenne. Plusieurs actions seront mises en place autour de ce thème. La réservation pour les repas se fait auprès des associations et du café-librairie Calibso avant le samedi 3 juillet. +33 2 99 80 00 34 http://www.epiniac.fr/ La municipalité et les associations communales se réunissent pour une journée citoyenne. Plusieurs actions seront mises en place autour de ce thème. La réservation pour les repas se fait auprès des associations et du café-librairie Calibso avant le samedi 3 juillet. dernière mise à jour : 2021-06-25 par

Lieu Epiniac Adresse rue des Epinettes Terrain des sports Ville Epiniac