Le temps d’une journée, Miramas vous embarque sur son Festival Green pour un voyage initiatique et ludique au village du développement durable. Grâce à l’implication d’acteurs locaux plus de 50 activités et animations gratuites sont réunies pour vous faire découvrir un mode de vie locale, éthique et responsable, et ce, dans tous les domaines du quotidien. Rendez-vous à Cabasse pour tout savoir sur les bons gestes durables ! **CÔTÉ ENVIRONNEMENT** Quel est l’impact de la pollution sur notre environnement ? Comment respecter la nature ? Expositions et animations, au recyclage, à la réduction des déchets, à la pollution dans les océans et de l’air, bar à eau, jeux de memory, quiz sur la biodiversité, observation d’une ruche, information sur le parc de la Poudrerie, sensibilisation à la lutte contre les incendies… **CÔTÉ JARDIN** Comment s’initier à l’agriculture urbaine et adapter ses pratiques face au changement climatique ? Ateliers rempotage, échange de graines non traitées, découverte de la biodiversité, sensibilisation au compostage, découverte sur la permaculture.. **CÔTÉ MAISON** Quelles solutions pour un habitat sain et écologique ? Supprimez les déchets de vos salles de bain, astuces et conseils Zéro Déchet, upcycling, ateliers « do it your self » : tawashi, fabrication de lessive à la cendre, réparation électroménager… **MODE BEAUTÉ** Comment changer ses habitudes de consommation ? Comment préserver l’équilibre de son corps ? Création de bijoux en chutes de papiers et cuir, confection de bougie à la cire d’abeille, fabrication de produits cosmétiques… **CÔTÉ BIEN MANGER** Comment manger sain et local ? Quelle est l’importance de bien manger ? Cuisto rigolo, l’atelier cuisine dédié aux 5-10 ans, démonstration de cuisson à la parabole et au four solaire, dégustations, jus bio et sensibilisation à l’alimentation, défi alimentation positive, cuisine de l’essentiel avec démonstration et dégustation de chefs. **MARCHÉ ARTISANS, PRODUCTEURS & CRÉATEURS** Vins, bières, apéritif au basilic, spiruline, fromages de chèvre, fruits et légumes bio, miel, légumes lacto fermentés, huile d’olive artisanale, confitures maison, séchoirs solaires, plantes à fleurs, bougies naturelles, cosmétiques, accessoires zéro déchet, beewraps, créations florales et végétales, en bois, papeterie, bijoux, accessoires et décos enfants, objets de seconde main, litho-thérapie… _Espace restauration_ : Un espace aménagé en présence de food trucks. Initiations : tir à l’arc et sarbacane, mur d’escalade naturel, parcours aérien et tyrolienne, parcours obstacles, randonnées, balades en VTT / VTC, vélos électriques Espace Enfants : Accrobranches, construction de cabanes, manège, balades à poney, jeu de piste à la forêt des Schtroumpfs **LA CUISINE DE L’ESSENTIEL** Participez à des ateliers de cuisine animés par de grands chefs du territoire. Les chefs Sylvain Floutier, maître restaurateur des Sens de la Toupine à Miramas-le-Vieux – Gérald Guilly, maître cuisinier de France, du Rabelais à Saint-Chamas vous invitent à découvrir une cuisine du simple, de l’accessible ou l’art de faire avec ce qui nous entoure. _Au menu :_ Cuisine anti gaspi, biodiversité dans l’assiette, food sauvage, green gastro, grande cuisine du peu. **Temps forts de cet événement** Randonnée sentiers de Miramas et bien-être de 3 km (60 min) / Le Grape > 10 h, 15 h Initiation Sophrologie pour les adultes (45min) / Nathalie Pontida> 10 h 30, 14 h À la découverte des insectes et des libellules de Cabasse / LPO PACA (1h) > 10 h 30, 13 h 30, 15 h Atelier « Produits ménagers qui aiment la vie : fabrication d’un échantillon de lessive à la cendre » > 11 h La cuisine de l’essentiel Gérald Guilly (Le Rabelais à Saint-Chamas ) > 11 h ADMR Loisir Culture Environnement > 11 h Atelier peinture / Service des Espaces Verts (sur inscription) > 11 h Initiation Méditation / Dynamiser son capital bien-être (1h) > 11 h 30, 15 h #MTC Muscle Ton Corps / Service des Sports (1h) > 14 h Balade en calèche / L’Attelage en Pays d’Arles• La cuisine de l’essentiel Sylvain Floutier (Sens de la Toupine àMiramas-le-Vieux ) > 15 h Randonnées cyclistes en colline (avec votre vélo et antivol ou prêt de vélos dans la limite de disponibilité) / VC Miramas (1h30) > 15 h Atelier « Produits cosmétiques qui aiment la vie » avec recettes et un échantillon d’huile de beauté anti-rides / ADMR Loisir Culture Environnement > 15 h 30 Rando Yoga – Stretching / Service des sports (1h) > 15 h 30 Atelier peinture / Service des Espaces Verts > 15 h 30 Les Réussites de Miramas qui récompensent les initiatives citoyennes> 16 h 30 Musique & Nature : concert de l’ensemble de trompettes éphémères, 30 trompettistes issus du Conservatoire du 13.(40min) > 17 h

