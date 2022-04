Nature en fête Dinard, 7 mai 2022, Dinard.

Nature en fête Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard

2022-05-07 – 2022-05-08 Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée

Dinard Ille-et-Vilaine

Cette manifestation rassemble tous les métiers et activités liés à la nature et à l’écologie (pépiniéristes, fleuristes, professionnels des parcs et jardins, mobiliers de jardin, artisans, arts de la nature, produits du terroir).

Les visiteurs peuvent partir à la découverte d’activités et participer à de nombreuses animations.

Si vous souhaitez exposer au salon « Nature en fête », téléchargez le bulletin d’inscription : https://www.ville-dinard.fr/medias/2022/02/Nature-en-Fete-2022_Dossier-dinscription.pdf

Entrée libre.

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 – Port-Breton.

+33 2 99 16 00 00 http://www.ville-dinard.fr/

Cette manifestation rassemble tous les métiers et activités liés à la nature et à l’écologie (pépiniéristes, fleuristes, professionnels des parcs et jardins, mobiliers de jardin, artisans, arts de la nature, produits du terroir).

Les visiteurs peuvent partir à la découverte d’activités et participer à de nombreuses animations.

Si vous souhaitez exposer au salon « Nature en fête », téléchargez le bulletin d’inscription : https://www.ville-dinard.fr/medias/2022/02/Nature-en-Fete-2022_Dossier-dinscription.pdf

Entrée libre.

Samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 – Port-Breton.

Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée Dinard

dernière mise à jour : 2022-02-17 par