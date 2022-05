Nature en Fête Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire

Indre-et-Loire

Nature en Fête Coteaux-sur-Loire, 22 mai 2022, Coteaux-sur-Loire. Nature en Fête Coteaux-sur-Loire

2022-05-22 10:00:00 – 2022-05-22 17:00:00

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire Coteaux-sur-Loire Troc de plantes entre particuliers.

Exposants, producteurs, créateurs régionaux dont l’activité est en relation avec la thématique nature. Pépiniéristes.

Présence SMIPE, CCTOVAL. Ruche pédagogique. Exposition le Val de Loire : une terre de jardins.

Ateliers enfants et famille avec activités éco-responsables. Concours dessin, peinture, pour enfants sur thème “Dame Nature”.

Petite restauration sur place, buvette. Troc de plantes entre particuliers.

Exposants, producteurs, créateurs régionaux dont l’activité est en relation avec la thématique nature. Exposition le Val de Loire : une terre de jardins.

Ateliers enfants et famille avec activités éco-responsables. helene.favier@gmail.com https://coteaux-sur-loire.fr/ Troc de plantes entre particuliers.

Exposants, producteurs, créateurs régionaux dont l’activité est en relation avec la thématique nature. Pépiniéristes.

Présence SMIPE, CCTOVAL. Ruche pédagogique. Exposition le Val de Loire : une terre de jardins.

Ateliers enfants et famille avec activités éco-responsables. Concours dessin, peinture, pour enfants sur thème “Dame Nature”.

Petite restauration sur place, buvette. mairie de Coteaux-sur-Loire

Coteaux-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Coteaux sur Loire, Indre-et-Loire Autres Lieu Coteaux-sur-Loire Adresse Ville Coteaux-sur-Loire lieuville Coteaux-sur-Loire Departement Indre-et-Loire

Nature en Fête Coteaux-sur-Loire 2022-05-22 was last modified: by Nature en Fête Coteaux-sur-Loire Coteaux-sur-Loire 22 mai 2022 Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire

Coteaux-sur-Loire Indre-et-Loire