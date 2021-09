Coolus Coolus Coolus, Marne Nature en Fête Coolus Coolus Catégories d’évènement: Coolus

Marne

Nature en Fête 2021-10-03 14:00:00 – 2021-10-03 21:00:00

Coolus Marne Coolus Nature en Fête, c’est une grande manifestation champêtre organisée au Domaine de Coolus, qui réunit les acteurs de l’environnement œuvrant pour la protection des milieux naturels, l’éducation à la nature et le maintien de la biodiversité. Cette manifestation, qui se veut festive et conviviale, a été imaginée pour donner à tous le plaisir de (re)découvrir les richesses naturelles de notre territoire, renouer des liens forts avec l’environnement, mais aussi de mieux comprendre le travail et la passion des acteurs de la protection de la nature qui veillent au maintien de la biodiversité. Pour l’ensemble des ateliers, prévoir chaussures et vêtements adaptés. Entrée et animations gratuites. Inscriptions auprès de Châlons Agglo par téléphone ou email. Au programme :

– Maquillage pour enfants

– Séance de Sylvothérapie

– Ateliers photos naturalistes

– Ateliers de reconnexion à la nature

– Ateliers de reconnaissance des plantes sauvages

– Ateliers de géobiologie « histoire d’une baguette »

– Sophrologie

– Les Promenades Contées

– Spectacle Grrrrr (à partir de 3 ans)

– Spectacle l’Heure Bleue Programme complet en téléchargement ci-dessous. dernière mise à jour : 2021-09-15 par

