Nature contre Nature Fondation Taylor, 30 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 30 septembre au 23 octobre 2021 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 13h à 19h

gratuit

Pour ce mois d’octobre 2021, la Fondation Taylor et l’association La Taille et le Crayon présentent “Nature contre nature” : le travail de recherche de 14 artistes sur la représentation de la nature, les contradictions et les rapports que nous tissons et entretenons entre nature, culture et société.

Invitée d’honneur : Claire ILLOUZ

Avec les artistes graveurs et dessinateurs : Sarah BARTHÉLÉMY-SIBI Caroline BOUYER Pauline BRAMI Maria CHILLON CHRYSAV Cédric LE CORF Hélène DAMVILLE Véronique DESMASURES Paola DIDONG Jean LODGE Iris MIRANDA Guillaine QUERRIEN Fabienne SCHOULER

L’exposition ouvre le jeudi 30 septembre et se tiendra jusqu’au samedi 23 octobre. Les salles d’exposition sont accessibles librement du mardi au samedi de 13h à 19h. Le 30 septembre, les artistes seront présents pour accueillir et échanger avec les visiteurs dans la convivialité.

Conformément aux dernières décisions liées à la crise sanitaire, le port du masque est obligatoire au sein de la Fondation Taylor et l’accès aux salles d’exposition se fait désormais sur présentation d’un pass sanitaire valide.

Fondation Taylor 1 rue La Bruyère Paris 75009

12 : Saint-Georges (63m) 12 : Notre-Dame-de-Lorette (270m) Bus 74 arrêt St Georges



Contact :Fondation Taylot contact@taylor.fr https://www.taylor.fr/ https://www.facebook.com/fondationtaylor

