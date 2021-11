Coulanges-lès-Nevers Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers, Nièvre Nature & cimetière Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers Catégories d’évènement: Coulanges-lès-Nevers

Nièvre

Nature & cimetière Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers, 19 novembre 2021, Coulanges-lès-Nevers. Nature & cimetière

Salle Jean-Macé, 58660 Coulanges-lès-Nevers, le vendredi 19 novembre à 17:30

Cette rencontre propose : – une visite commentée du cimetière paysager de Coulanges-lès-Nevers – une projection du film “Eternel jardin : le cimetière du Père-Lachaise” suivie d’un débat

Entrée libre et gratuite. Inscription conseillée. Pass sanitaire et port du masque obligatoires.

Rencontre autour du thème des cimetières paysagers plaçant la nature au coeur de leurs aménagements. Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers 108 Bis Av. du 8 Mai 1945, 58660 Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T17:30:00 2021-11-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Coulanges-lès-Nevers, Nièvre Autres Lieu Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers Adresse 108 Bis Av. du 8 Mai 1945, 58660 Coulanges-lès-Nevers Ville Coulanges-lès-Nevers lieuville Salle Jean-Macé,58660 Coulanges-lès-Nevers Coulanges-lès-Nevers