Nature : Au son des plumes Morancez, 7 mai 2022, Morancez.

Nature : Au son des plumes Morancez

2022-05-07 09:00:00 – 2022-05-07

Morancez Eure-et-Loir Morancez

Observez et écoutez les oiseaux de l’Espace naturel sensible de la Vallée de l’Eure à Morancez et apprenez à les reconnaître.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (MORANCEZ) Gratuit – Prévoir de bonnes chaussures et jumelles si vous avez.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 6 mai à midi au 06 22 81 27 84.

www.cen-centrevaldeloire.org

Samedi 7 mai à 9h00 à Morancez : Au son des plumes. Animation proposée par Le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire.

+33 6 22 81 27 84

Observez et écoutez les oiseaux de l’Espace naturel sensible de la Vallée de l’Eure à Morancez et apprenez à les reconnaître.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription (MORANCEZ) Gratuit – Prévoir de bonnes chaussures et jumelles si vous avez.

Renseignements et inscription obligatoire avant le 6 mai à midi au 06 22 81 27 84.

www.cen-centrevaldeloire.org

conservatoire espace naturel

Morancez

dernière mise à jour : 2022-04-26 par