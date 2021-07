Nature au château Château de Brannay, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Brannay.

Nature au château

du mardi 20 juillet au mardi 27 juillet à Château de Brannay

### Activités de nature /environnement Les activités proposées aux enfants sous forme d’ateliers : Apprendre à reconnaître les arbres et les fleurs : dans la forêt et dans le jardin du château, les enfants suivront le parcours découverte pour apprendre à identifier les arbres et les fleurs. Ils construiront un joli herbier avec les feuilles et les pétales récoltées Observer les insectes : on construit un parapluie japonais ou un aspirateur à insectes pour pouvoir les observer, On pourra aussi faire un mini hôtel à insectes dans des boîtes de conserve où venir les observer chaque jour ! Construire des cabanes dans la forêt du château Land art : des activités manuelles à partir des éléments naturels, des sculptures avec des cailloux ou des branches d’arbre, des tableaux avec des feuilles d’arbre, des pétales, de la mousse ou des plumes ! L’imagination au pouvoir ! Observer la météo : construire un jouet à vent et un pluviomètre pour suivre la météo au jour le jour. Observer les oiseaux : une roulotte a été cachée dans la forêt du château, on peut s’y cacher et observer la vie des oiseaux tout autour; les enfants apprendront à regarder aux jumelles, dans le silence de la nature Se fabriquer un masque avec des éléments naturels : pourquoi pas une grande fête déguisée en fin de séjour avec un beau masque fabriqué avec les éléments trouvés dans le parc du château. Et toutes les petites choses agréables qu’on peut faire dans la nature : un pique-nique à l’ombre des arbres, faire la sieste sur l’herbe, écouter les oiseaux chanter, regarder le soleil se coucher, etc. Une rencontre avec l’apiculteur et une viiste de la ferme pédagogique viennent compléter les activités. Toutes ces activités seront l’occasion d’aborder avec les enfants les questions de protection de l’environnement, de diversité écologique, et de comprendre les phénomènes naturels, tels que la météo, le climat, le vent, etc. ### Le lieu du séjour A 100km de Paris, en Bourgogne, le petit village de Brannay dans l’Yonne ### Le centre de vacances Conçu pour l’accueil de groupes d’enfants, le château de Brannay acceuille les enfants dans un cadre champêtre : * une grande forêt privée * la prairie * le potager et la mini-ferme * un théatre de verdure * une mare pédagogique * une piscine et une pataugeoire Le château dispose de chambres de 2 à 8 lits, avec un étage spécialement aménagé et agréé pour les enfants de moins de 6 ans. Une grande salle à manger, 3 salle de classes et une grande salle polyvalente. ### Les conditions d’accueil , les consignes sanitaires Nous respectons les conditions du protocole sanitaire, l’équipe technique a été renforcée pour assurer le nettoyage des locaux, un assistant sanitaire détaché de l’équipe d’animation sera référent Covid. Le cabinet médical se situe en face du chalet. Nous fournirons les masques aux enfants ainsi que du gel hydroalcoolique. Nos transporteurs se sont engagés à respecter les les consignes établies par l’Etat et retranscrites par la FNTV Un document de consignes adapté au séjour sera fourni à tous les membres de l’équipe pédagogique ### L’encadrement Une directeur de séjour bilingue anglais, ayant déjà encadré des séjours linguistiques, animé des ateliers d’anglais pour enfants Animateurs BAFA bilingues Animateurs diplômés du BAFA Assistant sanitaire, référent covid ### Le public accueilli Nous acceuillons le public inscrit par nos collectivités partenaires (villes du 92, 93, 94, 91, 77, 78) dans un principe de mixité sociale (les groupes issus de différentes collectivités sont acceuillis ensemble) et mélange filles/garçons ### L’information aux familles L’information aux familles sera renforcée durant le séjour avec mise en place d’un outil informatique de communication (blog, groupe Facebook privé) et via la collectivité partenaire Selon les possibilités, une réunion en visio-conférence ou un document d’information détaillée sera fournie en amont du séjour

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Château de Brannay 9 rue de l’ancienne gare, 89150 brannay Brannay Yonne



