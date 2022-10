Nature, astuces et feu de camp pour aventuriers en herbe – Les Minutes Bleues Belle-Isle-en-Terre, 31 octobre 2022, Belle-Isle-en-Terre.

Nature, astuces et feu de camp pour aventuriers en herbe – Les Minutes Bleues

3 Rue Crec’h Uguen Aquarium des Curieux de Nature Belle-Isle-en-Terre Ctes-d’Armor Aquarium des Curieux de Nature 3 Rue Crec’h Uguen

2022-10-31 – 2022-10-31

Aquarium des Curieux de Nature 3 Rue Crec’h Uguen

Belle-Isle-en-Terre

Ctes-d’Armor

Belle-Isle-en-Terre

Aujourd’hui, oublie le plastique et l’électronique et, lors d’une balade dans les bois, trouve l’inspiration et les matériaux pour fabriquer des jouets 100 % nature.

Un canif en poche, de bonnes chaussures et des vêtements pour crapahuter dans les bois, te voici prêt à partir en expédition avec Clément et Maëlle. Ta mission ? Glaner des éléments naturels çà et là. L’excursion se déroule dans une belle ambiance automnale. Les arbres ont revêtu leur parure rouge et or et une douce odeur d’humus remplit tes narines. Tends l’oreille ! Reconnais-tu la chouette hulotte ? En même temps, avec application, tu ramasses des cailloux, des feuilles, des branches, des glands qui te serviront pour ton jouet buissonnier. Puis, tout le monde se retrouve autour d’un feu de camp. Que cette chaleur fait du bien ! Avec les conseils de Clément et Maëlle, en tressant, taillant, liant les tiges, les branches et les autres éléments trouvés dans la nature, tu transformes ta récolte. Tu fabriques un sifflet, un petit radeau, des fusains ou un hochet. L’heure est venue de comparer ton jouet buissonnier avec celui des adultes qui t’accompagnent. Alors, lequel est le plus beau ?

Avant/après : cette excursion a non seulement pour vocation de retrouver la simplicité des jouets d’autrefois, mais aussi de sensibiliser à la protection de l’environnement.

Pour les enfants à partir de 8 ans, accompagnés d’un adulte

Du 30 octobre au 4 novembre, pour fêter en douceur le passage à l’heure d’hiver, l’événement Les Minutes Bleues vous invite à des découvertes inédites et exclusives aux sublimes couleurs automnales dans 8 sites costarmoricains. Abbaye, châteaux, musées, sites naturels… tous ont imaginé de remarquables expériences, des moments rares à explorer, souvent baignés dans la lumière bleue de l’aube ou du crépuscule, la fameuse heure bleue qui a inspiré tant d’artistes.

+33 2 96 43 08 39 https://www.eau-et-rivieres.org/aquarium-des-curieux-de-nature

Aquarium des Curieux de Nature 3 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre

dernière mise à jour : 2022-10-07 par