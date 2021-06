Nature à Valdrôme-2 2021 Station de Valdrôme, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, Valdrôme.

Nature à Valdrôme-2 2021

du dimanche 18 juillet au vendredi 23 juillet à Station de Valdrôme

–> Séjour NATURE à Valdrôme (26) ———————————- –> Du dimanche 18 au vendredi 23 juillet 2021 Ce séjour estival est destiné aux jeunes âgés de 6 à 14 ans souhaitant découvrir ou redécouvrir les activités 100% nature proposées par la station de Valdrôme (26). L’encadrement sera effectué par les éducateurs sportifs et animateurs diplômés de l’association. ### Points forts et particularités : Au départ de Cabriès, nous proposons ce séjour tout compris de 6 jours et 5 nuits incluant l’hébergement en pension complète, le transport aller/retour, les activités sportives avec location du matériel spécifique ainsi que les animations et surprises mises en place tout au long du séjour. Sur place, les moyens mis en œuvre permettent l’organisation de groupes d’âges distincts et autonomes, sous la responsabilité des animateurs référents, afin de respecter les recommandations sanitaires, le rythme et les envies des petits comme des grands. ### Hébergement : Nous séjournerons en tentes et marabouts au sein de la station de Valdrôme, située au cœur du Diois (26). Cet hébergement est agréé Jeunesse & Sports et offre un cadre idyllique dans les montagnes de la Drôme-provençale. [http://www.mairie-valdrome.fr/la-station/la-station-en-ete/](http://www.mairie-valdrome.fr/la-station/la-station-en-ete/) ### Transport : Celui-ci sera effectué en bus de tourisme 57 places permettant la mise en place des règles de distanciation. Le départ de chaque séjour s’effectuera le dimanche sur le parking du collège Marie Mauron de Cabriès (avenue Raymond Martin) à 10h00. Le repas froid du premier midi est à fournir par les familles. Le retour se fera sur le même point de rendez-vous le vendredi à 18h00. ### Activités : Nous profiterons d’activités de pleine nature proposées au sein de la station, ainsi que des activités et animations mises en place par nos éducateurs sportifs et animateurs diplômés. Au programme : Déval-Kart, Mountainboard, astronomie, Tir à l’arc, accrobranche, sports collectifs, veillées et pleins d’autres surprises ..! ### Encadrement : L’équipe pédagogique de ce séjour est composé d’un directeur, d’une assistante sanitaire, d’éducateurs sportifs diplômés d’Etat dans différents domaines (montagne, roller/skate, sports collectifs) et d’animateurs BAFA titulaires. **1 éducateur / animateur prévu pour 8 enfants** Ce séjour est déclaré auprès des services de Jeunesse & Sports.

Tarif par semaine 6 jours / 5 nuits : 440 € par enfant (Hors cotisation annuelle: 26.80€)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Station de Valdrôme 26310 Valdrôme Valdrôme Drôme



2021-07-18T10:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T10:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:58:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:58:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:58:00;2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T17:29:00