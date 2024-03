Nature à Paris : le programme, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au dimanche 31 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Envie de jardiner sur votre balcon, de végétaliser votre rue, de préserver l’environnement ou simplement de connaître la flore et la faune qui vous entourent ? La Maison du jardinage, la Maison Paris nature, la Ferme de Paris et le Jardin botanique de Paris vous invitent à leurs activités récréatives et pédagogiques tout au long de l’année.

Jardiner sur votre balcon, végétaliser un pied d’arbre de votre rue, s’initier à l’économie circulaire, apprendre à protéger l’environnement, identifier la flore et la faune qui vous entourent ou simplement découvrir les espaces verts parisiens ?

Tout est possible en faisant votre choix dans le programme d’activités : conférences, visites de jardins, conseils, ateliers pratiques…

Chaque mois, retrouvez le programme Nature à Paris en version PDF.

Consulter le programme de février 2024

Consulter le programme de mars 2024

Contact : https://facebook.com/parisnature https://facebook.com/parisnature

